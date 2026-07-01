В Перми исторический особняк выставили на продажу за один рубль

Как сообщили в краевом министерстве по управлению имуществом, на торги выставлен отдельно стоящий двухэтажный дом площадью 533,4 квадратного метра. Новый собственник должен будет провести реставрацию здания и выполнить все требования по его сохранению как памятника архитектуры. Прием заявок продлится с 1 по 27 июля, а итоги конкурса подведут 3 августа.