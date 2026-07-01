Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова назвали тарифы на погребение в Ростове в 2026 году

Стоимость услуг на погребение в Ростове в 2026 году уточнили в администрации.

Источник: Комсомольская правда

Актуальную стоимость услуг по погребению в 2026 году назвали в администрации Ростова-на-Дону. В городе действует гарантированный перечень услуг: государство обязано предоставить их каждому умершему. В список входят оформление документов, гроб с табличкой, перевозка тела, погребение или кремация. Оформление бумаг остается бесплатным.

В этом году гроб и сопутствующие предметы для захоронения стоят 4 052,31 рубля. Кремация с выдачей урны обойдется в 4 094,68 рубля.

Стоимость доставки тела зависит от дальности кладбища.

Если умершего некому хоронить, расходы берет на себя муниципалитет. Это касается неработавших граждан без страхового свидетельства и невостребованных тел.

Подробнее о стоимости услуг по погребению в Донской столице в 2026 году можно узнать в материале «КП — Ростов-на-Дону».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.