Власти Ростова назвали тарифы на погребение в Ростове в 2026 году

Актуальную стоимость услуг по погребению в 2026 году назвали в администрации Ростова-на-Дону. В городе действует гарантированный перечень услуг: государство обязано предоставить их каждому умершему. В список входят оформление документов, гроб с табличкой, перевозка тела, погребение или кремация. Оформление бумаг остается бесплатным.
В этом году гроб и сопутствующие предметы для захоронения стоят 4 052,31 рубля. Кремация с выдачей урны обойдется в 4 094,68 рубля.
Стоимость доставки тела зависит от дальности кладбища.
Если умершего некому хоронить, расходы берет на себя муниципалитет. Это касается неработавших граждан без страхового свидетельства и невостребованных тел.
Подробнее о стоимости услуг по погребению в Донской столице в 2026 году можно узнать в материале «КП — Ростов-на-Дону».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.