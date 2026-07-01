Власти Ростова назвали тарифы на погребение в Ростове в 2026 году

Актуальную стоимость услуг по погребению в 2026 году назвали в администрации Ростова-на-Дону. В городе действует гарантированный перечень услуг: государство обязано предоставить их каждому умершему. В список входят оформление документов, гроб с табличкой, перевозка тела, погребение или кремация. Оформление бумаг остается бесплатным.