Пересадка в общественном транспорте Нижнего Новгорода стала платной из-за сбоя

10 копеек платили нижегородцы за пересадку в общественном транспорте 1 июля. Как пояснили в «Ситикард», причиной стал сбой после обновления терминалов.
Плата списывалась у тех, кто пользуется тарифом «Электронный кошелек». Жалобы в соцсетях появились с утра.
«Ситуация: ребенок поехал на практику, на карте было 80 рублей. 40 туда с пересадкой, 40 обратно. При пересадке сняли 10 копеек, осталось 39,90… На поездку уже не хватит!» —возмутилась одна из горожанок.
«Конечная, плата ничтожная, но если до этого 3−4 пересадки в течение часа можно было делать за 0 рублей, теперь 30−40 копеек за это платить?» — уточнила другая.
Пассажирам объяснили, что технические специалисты уже устраняют проблему. А всем тем, у кого списались лишние копейки, деньги вернут на карту с 3 июля.
«Приносим извинения за доставленные неудобства!» — добавили в «Ситикард».
Напомним, с 1 июля общественный транспорт в Нижнем Новгороде перешел на безналичную оплату проезда. В продуктовых магазинах начали продавать транспортные карты на одну-две поездки.