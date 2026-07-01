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Пересадка в общественном транспорте Нижнего Новгорода стала платной из-за сбоя

Плата списывалась у тех, кто пользуется тарифом «Электронный кошелек».

Источник: Живем в Нижнем

10 копеек платили нижегородцы за пересадку в общественном транспорте 1 июля. Как пояснили в «Ситикард», причиной стал сбой после обновления терминалов.

Плата списывалась у тех, кто пользуется тарифом «Электронный кошелек». Жалобы в соцсетях появились с утра.

«Ситуация: ребенок поехал на практику, на карте было 80 рублей. 40 туда с пересадкой, 40 обратно. При пересадке сняли 10 копеек, осталось 39,90… На поездку уже не хватит!» —возмутилась одна из горожанок.

«Конечная, плата ничтожная, но если до этого 3−4 пересадки в течение часа можно было делать за 0 рублей, теперь 30−40 копеек за это платить?» — уточнила другая.

Пассажирам объяснили, что технические специалисты уже устраняют проблему. А всем тем, у кого списались лишние копейки, деньги вернут на карту с 3 июля.

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» — добавили в «Ситикард».

Напомним, с 1 июля общественный транспорт в Нижнем Новгороде перешел на безналичную оплату проезда. В продуктовых магазинах начали продавать транспортные карты на одну-две поездки.