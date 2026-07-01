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В Аургазинском районе Башкирии отремонтируют сельскую школу

Здание 1975 года постройки, где учатся 80 детей из трех сел, обновят впервые за полвека.

Школу села Шланлы в Аургазинском районе Башкирии полностью обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Здание 1975 года постройки, где учатся 80 детей из трех сел, ремонтируют впервые за полвека, сообщили в районной администрации.

В настоящее время подрядчик завершает строительные работы и благоустройство, одновременно закупается мебель и учебное оборудование. Официальное окончание ремонта запланировано на 1 августа 2026 года, но работы идут с опережением графика. На это время уроки не прекращались — детей временно разместили в детском саду и интернате.

«Строители зашли на объект уже 12 февраля, хотя планировали начать в марте. Мы поняли: к учебному году дети войдут в совершенно новую школу. Для ребят из трех населенных пунктов это настоящий праздник», — отметил директор школы Андрей Алексеев.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.