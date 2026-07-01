В Аургазинском районе Башкирии отремонтируют сельскую школу

В настоящее время подрядчик завершает строительные работы и благоустройство, одновременно закупается мебель и учебное оборудование. Официальное окончание ремонта запланировано на 1 августа 2026 года, но работы идут с опережением графика. На это время уроки не прекращались — детей временно разместили в детском саду и интернате.