Авиалесоохрана внесла Волгоградскую область на карту «тревожных» регионов

В зоне риска, отмечают специалисты Авиалесоохраны, находится практически вся Волгоградская область, включая сам Волгоград. Серьезные лесные и степные пожары могут разгораться в Ленинском и Калачевском, Среднеахтубинском и Городищенском, Котельниковском и Старополтавском, Нехаевском и Котовском, Алексеевском и Николаевском, Палласовском и Ольховском, Кумылженском и Быковском, Серафимовичском и Дубовском, Иловлинском и Клетском, Суровикинском и Светлоярском, Чернышковском, Октябрьском и в Жирновском районах. Быть начеку следует также жителям Михайловки, Камышина и Фролово.