Новое колесо обозрение заработало в парке на Крестовском острове

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что трамвайные экскурсии «По Оранэле в Стрельну» возобновятся 4 июля. Путешествие посвящено истории Ораниенбаумской электрической линии, которую в начале прошлого века задумывали как первую в Российской Империи пригородную электрифицированную дорогу. В программе — проезд по знаменитому маршруту и посещение конечной станции в Стрельне.