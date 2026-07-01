Юным нижегородкам до 14 лет запретят делать маникюр

С 1 декабря 2026 года вступит в силу новый ГОСТ, запрещающий девочкам до 14 лет выполнять гель-лак, обрезной маникюр и наращивание. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Таким подросткам, по словам Никонова, могут сделать лишь щадящий гигиенический уход без травмирующих манипуляций и режущих инструментов.
«Детей до 10 лет без родителей обслуживать не будут. Детям 14+ ограничений нет, но решение — за салоном и родителями», — говорится в сообщении.
Нормы станут обязательными для всех салонов, ИП и самозанятых мастеров. Как отметил Алексей Никонов, продиктованы они сугубо медицинскими причинами.
«Ногтевая пластина у детей тоньше, мягче и более влажная. Покрытия способны вызывать истончение и деформации, порой трудно обратимые. Компоненты гель‑лаков, включая метакрилаты, нередко провоцируют аллергию у незрелого иммунитета», — подчеркнул главный редактор МИА «Стационар-Пресс».
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