Писатели со всей страны: как пройдёт фестиваль «Книжный остров» у стен Кафедрального собора

В ближайшие выходные, с 3 по 5 июля, в Калининграде пройдёт фестиваль «Книжный остров». Там можно будет пообщаться с писателями, послушать музыку и принять участие в тематических интерактивах. «Клопс» публикует программу мероприятий.
Программа фестиваля охватывает две основные сцены на Острове Канта и шатёр мастеров.
Пятница.
Первый день, 3 июля, начнётся на сцене «Культурного места» в 13:00. Торжественную церемонию откроет концерт, затем последует представление организаторов и приглашённых гостей. В 14:30 гостям представят проекты регионального Союза писателей, а в 15:00 на той же сцене пройдёт творческая встреча с писателем Александром Малышевым.
В первый день запланировано две презентации от издательств: в 14:30 — от калининградского проекта «Живём», в 18:30 — от петербургской «Алетейи».
Творческие встречи на сцене «Писатели России»:
14:00 — Таисия Богдан-Журихина, 15:30 — поэтесса Ксения Август, 16:00 — литератор Борис Бартфельд, 16:30 — гостья из Пскова Дина Дабришюте, 17:00 — калининградский автор Олег Глушкин, 19:00 — историк, археолог и профессор Владимир Кулаков.
В 17:30 зрителей ждёт шоу «Книжные друзья». Завершает программу первого дня концерт калининградских бардов в 19:30 и «Странная струнная сказка» от камерного оркестра под управлением Михаила Кирхгоффа в 20:00.
Суббота.
На сцене «Культурного места» в 13:00 начнётся концерт, а после него — мини-лекция для авторов, презентация литературных конкурсов и журналов. В шатре мастеров весь день будут работать выставки, мастер-классы и квесты от калининградских библиотек.
Творческие встречи:
12:30 — сообщество «Просто поэты» (сцена «Писатели России»), 13:30 — председатель ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» Сергей Киселёв (сцена «Писатели России»), 14:00 — Илья Виноградов из Мурманска представит литературный фестиваль «Капитан Грэй» («Культурное место»), 14:30 — детский автор Анастасия Глазунова (сцена «Писатели России»), 15:00 — Мария Лева (сцена «Писатели России»), 15:30 — Юлия Иванова из Санкт-Петербурга («Культурное место»), 16:00 — автор молодёжного фэнтези Денис Ганиман («Культурное место»), 16:00 — Юрий Горин презентует серию книг «Герои специальной военной операции» (сцена «Писатели России»), 16:20 — победитель Всероссийской литературной премии «Главкнига» Евгений Журавли («Культурное место»), 17:00 — Александр Вулых из Москвы («Культурное место»), 17:30 — столичный гость Максим Замшев («Культурное место»).
Запланированы также презентации издательств «Стеклограф» (14:00), Калининградского областного историко-художественного музея (15:30) и «Зебра Е» (16:30), а также фотоальбома «Контексты» (17:30). В 19:00 на поляне начинается культурная дискуссия с участием гостей и организаторов книжной ярмарки.
Воскресенье.
В 12:00 на сцене «Культурного места» откроется блок «Проза и поэзия Балтийского моря», где представят творчество членов Калининградского отделения Союза писателей.
В 13:30 состоится творческая встреча с Виталием Саровым. В 14:00 Максим Замшев представит издательство «Литературная газета». В 14:30 на сцену выходит калининградский поэт Константин Хабазня. В 15:30 Илья Виноградов из Мурманска проводит творческую встречу, в 16:00 — Екатерина Кожевникова-Юдина презентует сборник «Календарь».
На сцене «Писатели России»:
12:30 — поэт и журналист Пётр Старцев, 13:30 — детский автор Алёна Рудецкая, 14:00 — детский автор Лилия Артюх. 15:00 — дискуссия «Образ Калининграда в современной детской и подростковой литературе», 17:30 — диалог о современной книге с участием писателей.
Там же состоятся презентации издательства Союза писателей (13:00), журнала «Мурр+» (16:00) и издательства «Аквилегия-М» (17:00). В шатре мастеров до 18:00 работают фотозоны и творческие активности.
В 17:30 — торжественное закрытие ярмарки и концерт.