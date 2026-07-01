Новак заявил, что рынок обеспечен топливом, перебои связаны с логистикой

Новак подчеркнул, что проблемы, связанные с логистикой, быстро устраняются благодаря ежедневному взаимодействию с нефтяными компаниями. Он также отметил, что некоторые заводы находятся на ремонте, но предпринимаются все меры для поддержания и увеличения производственных мощностей.