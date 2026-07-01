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Новак заявил, что рынок обеспечен топливом, перебои связаны с логистикой

Ряд заводов находится на ремонте, но для загрузки дополнительных производственных мощностей делается всё необходимое.

Источник: Нижегородская правда

Российский рынок топлива работает стабильно, хотя иногда возникают сложности с логистикой, которые оперативно решаются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России, передаёт 360.ru.

Новак подчеркнул, что проблемы, связанные с логистикой, быстро устраняются благодаря ежедневному взаимодействию с нефтяными компаниями. Он также отметил, что некоторые заводы находятся на ремонте, но предпринимаются все меры для поддержания и увеличения производственных мощностей.

По словам вице-премьера, внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом благодаря накопленным запасам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия активно сотрудничает с другими странами в области импорта нефтепродуктов. Эти меры направлены на снижение ажиотажного спроса, поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке и обеспечение его бесперебойной работы.

Напомним, ранее Александр Новак заявил, что в России сформирован достаточный запас топлива для внутреннего рынка. Правительство разрабатывает меры для стабильного обеспечения топливом, включая дополнительные поставки летом и изменения в налоговом законодательстве.

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