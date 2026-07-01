Нижегородский портал запустил раздел с лучшими инвестиционными практиками

Раздел с лучшими инвестиционными практиками Нижегородской области появился на инвестиционном портале региона. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-служба правительства области.
В новом разделе можно ознакомиться с решениями, направленными на внедрение цифровых инструментов управления проектами, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, упрощение административных процедур и привлечение инвестиций на территорию муниципалитетов.
«Инвестиционная команда Нижегородской области находится в постоянном поиске новых решений в работе с инвесторами. Мы с радостью делимся накопленным опытом, практики региона пользуются значительным спросом со стороны коллег, и новый раздел на инвестпортале позволит сделать их еще доступнее», — рассказал генеральный директор Корпорации развития области Игорь Ищенко.
Всего на платформе размещено более 40 практик Нижегородской области по различным направлениям, которые внедряют более 10 регионов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.