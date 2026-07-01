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Нижегородский портал запустил раздел с лучшими инвестиционными практиками

Там можно, например, ознакомиться с решениями, направленными на внедрение цифровых инструментов управления проектами.

Источник: Национальные проекты России

Раздел с лучшими инвестиционными практиками Нижегородской области появился на инвестиционном портале региона. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-служба правительства области.

В новом разделе можно ознакомиться с решениями, направленными на внедрение цифровых инструментов управления проектами, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, упрощение административных процедур и привлечение инвестиций на территорию муниципалитетов.

«Инвестиционная команда Нижегородской области находится в постоянном поиске новых решений в работе с инвесторами. Мы с радостью делимся накопленным опытом, практики региона пользуются значительным спросом со стороны коллег, и новый раздел на инвестпортале позволит сделать их еще доступнее», — рассказал генеральный директор Корпорации развития области Игорь Ищенко.

Всего на платформе размещено более 40 практик Нижегородской области по различным направлениям, которые внедряют более 10 регионов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.