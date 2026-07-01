Нижегородский портал запустил раздел с лучшими инвестиционными практиками

«Инвестиционная команда Нижегородской области находится в постоянном поиске новых решений в работе с инвесторами. Мы с радостью делимся накопленным опытом, практики региона пользуются значительным спросом со стороны коллег, и новый раздел на инвестпортале позволит сделать их еще доступнее», — рассказал генеральный директор Корпорации развития области Игорь Ищенко.