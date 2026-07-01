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В подмосковном Дмитрове благоустроят улицу Большевистскую

За проект обновления проголосовали более 9,6 тыс. человек.

Улица Большевистская в Дмитрове победила во Всероссийском голосовании нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за объекты, которые благоустроят в следующем году. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Всего в нем приняли участие более 748 тыс. жителей Московской области. В Дмитровском муниципальном округе свой голос отдали более 14,6 тыс. человек. Жителям было предложено выбрать один из трех объектов: дворовую территорию на улице Большевистской, 3а в Дмитрове, а также «Аллею ученых» или Больничный парк в поселке Новосиньково. За улицу Большевистскую проголосовали более 9,6 тыс. человек.

Напомним, в прошлом году жители Дмитрова выбрали сквер у ДК «Керамик», обустройство которого уже завершили.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.