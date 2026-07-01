В подмосковном Дмитрове благоустроят улицу Большевистскую

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Всего в нем приняли участие более 748 тыс. жителей Московской области. В Дмитровском муниципальном округе свой голос отдали более 14,6 тыс. человек. Жителям было предложено выбрать один из трех объектов: дворовую территорию на улице Большевистской, 3а в Дмитрове, а также «Аллею ученых» или Больничный парк в поселке Новосиньково. За улицу Большевистскую проголосовали более 9,6 тыс. человек.