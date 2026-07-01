В поселке Думиничи Калужской области обустроят скейт‑парк

Обустройство современного скейт‑парка началось на улице Гостиной в поселке Думиничи Калужской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
За создание объекта в ходе голосования высказались 1625 жителей. Сейчас на территории ведутся активные подготовительные работы. Уже выполнена разбивка площадки под скейт‑парк и продолжается устройство основания. От качества подготовки этого фундамента напрямую зависят безопасность и долговечность объекта.
Скейт-парк станет новой площадкой для активного отдыха молодежи. Пространство проектируется как многофункциональная зона: пока подростки будут тренироваться, взрослые смогут отдыхать на специально оборудованных местах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.