В Ростовской области впервые отметили День ветеранов боевых действий

1 июля регион впервые отметил День ветеранов боевых действий. Инициатива, предложенная общественниками и закрепленная областным законом, объединила тысячи людей, прошедших через горнило локальных войн и вооруженных конфликтов.
На сегодняшний день в Ростовской области проживает более 95 тыс. ветеранов боевых действий. В регионе активно работают 20 профильных общественных организаций, а с августа 2025 года запущена программа «Герои Дона», направленная на мягкую адаптацию к мирной жизни тех, кто недавно вернулся с передовой.
В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» была организована встреча ветеранов специальной военной операции, получивших травмы в результате боевых действий с заслуженным мастером спорта России по самбо, мастером спорта международного класса по дзюдо, заслуженным тренером России, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо Фёдором Емельяненко и четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо Вадимом Немковым. Спортсмены приехали в донскую столицу, чтобы поддержать людей, которые посвятили себя служению России.
Организаторами встречи выступил центр разработок и инноваций в сфере ортопедии и реабилитации «Взлёт» при поддержке правительства Ростовской области.
Среди почётных гостей был депутат Государственной Думы Сергей Бурлаков. Он сам много лет назад пережил тяжелейшую травму, лишившись рук и ног. Сергей Бурлаков знает о трудностях лечения и реабилитации не понаслышке и лично убеждает воинов в том, что после ранения жизнь не заканчивается, а обретает новый смысл.
Поддержать защитников Отечества приехал и Герой Российской Федерации Андрей Манухин, который потерял ногу при исполнении воинского долга.
Заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий акцентировал внимание на том, что регион выстроил комплексную систему помощи, охватывающую все этапы — от спасения жизни в госпитале до возвращения в социум.
«Символично, что именно в этот день мы провели мероприятие, посвящённое реабилитации наших защитников и воинов-интернационалистов. Наша главная задача — показать каждому военнослужащему, вернувшемуся с ранением, что жизнь продолжается. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы люди возвращались к полноценной жизни», — отметил Водолацкий.
Он подчеркнул, что Ростовская область фактически выступает единым хабом поддержки, где ветераны получают помощь в рамках фонда «Защитники Отечества». За три года работы ростовский филиал фонда принял 24 тыс. человек, а сотрудниками было обработано более 55 тыс. запросов на оказание медицинской, социальной и правовой помощи.
В завершении встречи отечественные производители представили современные решения в области протезирования, позволяющие восстановить активность.