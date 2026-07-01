В Ростовской области впервые отметили День ветеранов боевых действий

«Символично, что именно в этот день мы провели мероприятие, посвящённое реабилитации наших защитников и воинов-интернационалистов. Наша главная задача — показать каждому военнослужащему, вернувшемуся с ранением, что жизнь продолжается. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы люди возвращались к полноценной жизни», — отметил Водолацкий.