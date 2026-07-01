СМИ: участника СВО и еще двоих расстреляли под Саратовом

Особый интерес вызывает «послужной список» всех фигурантов инцидента. Выяснилось, что каждый ранее имел серьезные проблемы с законом. Так, погибший Аббасов не раз привлекался за нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также за угрозы убийством. Е. Манжосов, нападал на представителя власти. Самому старшему из потерпевших, Дадаеву, приходилось отвечать за разбой и бандитизм.