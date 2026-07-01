Нижегородская телебашня засияет в честь 90-летия Госавтоинспекции

С 1 по 3 июля на телебашне в Нижнем Новгороде включат специальную архитектурно-художественную подсветку, посвященную 90-летию Госавтоинспекции. Иллюминация будет работать ежедневно с 21:30 до 22:00, а главным днем праздничной программы станет 3 июля, сообщили в пресс-службе РТРС.