В Ижевске построят модульное отделение городской больницы № 6

«Здесь появятся три зоны для медицинской сортировки пациентов по системе триажа — в зависимости от того, в какой помощи они нуждаются. Это сократит время оказания помощи в разы. Все необходимое оборудование будет сосредоточено на одном этаже, здесь же — палата реанимации для самых тяжелых пациентов. В отделении будут работать врачи скорой медицинской помощи, реаниматологи, терапевты, узкие специалисты», — отметил врач анестезиолог-реаниматолог больницы № 6 Олег Пазиненко.