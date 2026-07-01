В Ижевске построят модульное отделение городской больницы № 6

Модульное приемное отделение городской клинической больницы № 6 построят в Ижевске в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики.
На месте будущего приемного отделения уже провели таксацию зеленых насаждений, выровняли и засыпали участок под устройство основания модуля. Одновременно с этим рабочие продолжают асфальтирование подъездных путей для машин скорой помощи.
«Здесь появятся три зоны для медицинской сортировки пациентов по системе триажа — в зависимости от того, в какой помощи они нуждаются. Это сократит время оказания помощи в разы. Все необходимое оборудование будет сосредоточено на одном этаже, здесь же — палата реанимации для самых тяжелых пациентов. В отделении будут работать врачи скорой медицинской помощи, реаниматологи, терапевты, узкие специалисты», — отметил врач анестезиолог-реаниматолог больницы № 6 Олег Пазиненко.
Все работы подрядчики планируют завершить до конца 2026 года. После этого проведут благоустройство территории и восстановят все вырубленные зеленые насаждения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.