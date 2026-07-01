Движение транспорта по улице Провиантской в Нижнем Новгороде ограничат 2 июля

В Нижнем Новгороде в связи с проведением мероприятия 2 июля с 06.00 до 15.00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Провиантской на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, сообщили в департаменте информационной политики городской администрации. Для удобства водителей будет организован объезд по прилегающим улицам.
Также в этот период в зоне проведения мероприятия будет запрещена парковка транспортных средств. Автомобили, оставленные на этом участке, будут перемещены в соответствии с установленным порядком.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта закрыто на участке улицы Янки Купалы.