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Движение транспорта по улице Провиантской в Нижнем Новгороде ограничат 2 июля

Ограничения будут действовать с 06.00 до 15.00.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде в связи с проведением мероприятия 2 июля с 06.00 до 15.00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Провиантской на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, сообщили в департаменте информационной политики городской администрации. Для удобства водителей будет организован объезд по прилегающим улицам.

Также в этот период в зоне проведения мероприятия будет запрещена парковка транспортных средств. Автомобили, оставленные на этом участке, будут перемещены в соответствии с установленным порядком.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта закрыто на участке улицы Янки Купалы.