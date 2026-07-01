Движение транспорта по улице Провиантской в Нижнем Новгороде ограничат 2 июля

В Нижнем Новгороде в связи с проведением мероприятия 2 июля с 06.00 до 15.00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Провиантской на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, сообщили в департаменте информационной политики городской администрации. Для удобства водителей будет организован объезд по прилегающим улицам.