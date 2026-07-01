Самолет Лукашенко сопровождало звено истребителей — видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко летел в сопровождении иностранных истребителей. Об этом 1 июля сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, белорусский лидер находится в длительной командировке. И 1 июля начался официальный визит президента Беларуси в Индонезию.
В пресс-службе раскрыли, что в Индонезии самолет белорусского президента сопровождали истребители.
— Борт № 1 в сопровождении индонезийского звена истребителей, — прокомментировал телеграм-канал «Пул Первого» опубликованное видео.
В кадр попали три иностранных истребителя и сам президентский самолет во время съемок в воздухе.
Еще стало известно, что 1 июля Александр Лукашенко помиловал 32 человека в преддверии Дня Независимости.
А накануне глава республики заявил о производстве препаратов для лечения рака в Беларуси.