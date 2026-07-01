В Белгородской области в 17 раз вырос спрос на иностранных работников с 2024-го

С начала 2026 года, по данным на апрель, власти Белгородской области утвердили 22 заявки от работодателей на привлечение 1,3 тыс. иностранных работников. Это заметно больше, чем за весь 2025 год, когда было привлечено 454 человека по 12 заявкам, и чем в 2024-м, когда привлекли 76 работников по четырем заявкам. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном министерстве соцзащиты населения и труда.