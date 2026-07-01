В Ростовской области С 1 июля вступают в силу новые законы

В Ростовской области начинает действовать пакет новых законов, которые затронут повседневную жизнь тысяч жителей региона. Обновления коснутся рынка недвижимости, банковских переводов, контроля за финансами несовершеннолетних и правил проезда в поездах. Оформлять куплю-продажу жилья можно будет в дистанционном формате. Для подтверждения личности и согласия с условиями сделки достаточно будет использовать биометрические данные. При совершении денежных переводов через СБП банки получили право автоматически запрашивать и использовать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) своих клиентов. Родителям и официальным опекунам дали больше полномочий в вопросах финансов. Теперь они могут законно запрашивать в банках выписки по всем счетам и депозитам, которые открыты на имя их детей в возрасте от 14 до 18 лет. Также с 1 июля претерпят изменения правила пользования железнодорожным транспортом. В частности, вводятся новые штрафные санкции за нарушения при оплате проезда (безбилетный проезд).