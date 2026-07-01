Трассу из Нижнего Новгорода на Арзамас расширят до четырех полос

Траса Р-158, которая ведет из Нижнего Новгорода в Арзамас, станет четырехполосной. Сейчас идет ремонт на участке с 40 по 46 км, рассказали в ФКУ «Волго-Вятскоуправдор».
Почти готово земляное полотно и основание. К слову, старый асфальт не вывозят, а перерабатывают и используют снова — это современная и экологичная технология. Работы находятся на этапе укладки нижнего слоя покрытия, скоро строители примутся за верхний. Общая толщина нового асфальта составит 18 сантиметров — она выдержит даже интенсивный поток машин.
В этом сезоне планируют начать ремонт следующего участка на трассе из Нижнего Новгорода в Арзамас — с 52-го по 77-й километр. Там тоже расширят дорогу до четырех полос, полностью заменят покрытие. Пока для этого ищут подрядчика. Кроме того, на трассе Р-158 уже обновили 13-километровый участок от Бебяево до Архангельского (с 125-го по 138-й километр). И скоро закончат работы на участке с 38-го по 40-й километр.
На трассе М-7 «Волга» в Воротынском округе завершают замену покрытия на двухкилометровом участке — укрепляют обочины и наносят разметку. Также приступили к ремонту на двух участках дороги Р-177 «Поветлужье». Всего в планах — обновление более 23 километров трассы М-7, включая обход Нижнего Новгорода и участок от Лысково до деревни Лужки. Завершить все работы планируют к 2027 году.
Параллельно ремонтируют четыре моста — через реки Миянка, Тутовка, Модан и Пукстерь. На всех восстановят мостовое полотно. Чтобы дорога была безопаснее, встречные потоки разделят барьерным ограждением, установят новые знаки, нанесут разметку и добавят освещение. Старые остановки заменят современными — с павильонами, тротуарами, переходно-скоростными полосами и светофором с кнопкой вызова.
А еще в 2026 году капитально отремонтируют два моста на трассе Р-177 через реки Люнда и Зимара. Старые переправы уже разобрали, на их месте строят новые. Закончить планируют к концу сезона.
Также в планах на этот год — установка трех светофоров на трассе М-7 на пересечениях с региональными дорогами. А на 39-м километре трассы Р-158 появится надземный пешеходный переход.