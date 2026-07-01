Трассу из Нижнего Новгорода на Арзамас расширят до четырех полос

В этом сезоне планируют начать ремонт следующего участка на трассе из Нижнего Новгорода в Арзамас — с 52-го по 77-й километр. Там тоже расширят дорогу до четырех полос, полностью заменят покрытие. Пока для этого ищут подрядчика. Кроме того, на трассе Р-158 уже обновили 13-километровый участок от Бебяево до Архангельского (с 125-го по 138-й километр). И скоро закончат работы на участке с 38-го по 40-й километр.