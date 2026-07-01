Навлечешь болезни! Что под запретом на Зосима Пчельника, 2 июня 2026 года

2 июля на Руси считался важным хозяйственным рубежом — началом главного медосбора. От того, как поведут себя пчёлы, зависело, будет ли семья сыта и здорова зимой. К пчёлам относились с особым почтением, веря, что они обладают мудростью и святостью. Бытовало даже поверье, что в образе пчёл на землю могут возвращаться души умерших предков.