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В Мокшанском районе Пензенской области обновят систему водоснабжения

Это улучшит качество жизни для более чем 500 человек.

Более 500 жителей Мокшанского района Пензенской области получат надежное водоснабжение после ремонта водопроводных сетей, который ведется в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

Как сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов, в результате ремонта будет обновлено свыше 2,1 км сети. Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением более 500 жителей сел района.

Модернизация систем снабжения является важным шагом для улучшения жилищно-коммунальных условий в сельской местности. Стабильная подача воды критически необходима не только для бытовых нужд населения, но и для работы социальных объектов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.