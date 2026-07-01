В Мокшанском районе Пензенской области обновят систему водоснабжения

Более 500 жителей Мокшанского района Пензенской области получат надежное водоснабжение после ремонта водопроводных сетей, который ведется в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
Как сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов, в результате ремонта будет обновлено свыше 2,1 км сети. Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением более 500 жителей сел района.
Модернизация систем снабжения является важным шагом для улучшения жилищно-коммунальных условий в сельской местности. Стабильная подача воды критически необходима не только для бытовых нужд населения, но и для работы социальных объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.