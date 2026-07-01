В Калининграде в честь праздника пройдут бесплатные экскурсии по городу: открыта запись

В 16.00 Ноза Усманова расскажет истории из цикла «Рассвет над Балтикой»12+. Участники марафона узнают, откуда ехали первые переселенцы, что везли с собой, кто были по профессии, какие разные говоры, традиции и обычаи переплелись на этой земле.