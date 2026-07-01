Матвиенко посчитала оптимальным возраст молодежи до 35 лет

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает оптимальным возраст молодежи до 35 лет, но, по ее словам, молодые люди могут делать свои предложения по этой теме.
«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — сказала политик на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти».
«Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести», — добавила она.
По ее словам, молодые люди сами должны решать, хотят ли они считаться молодыми до 30 лет, а не позже.
«Если вы нам так прикажете, мы поменяем закон», — сказала Матвиенко.
Но для этого нужно провести большой социологический опрос, отметила политик.
«Что вы скажете, так мы и сделаем», — заключила она.