Калининградским водителям предлагают постоять за них в очереди на АЗС за 1000 рублей в час (дополнено)

На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется самостоятельно проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Стоимость такой услуги составляет 1 тыс. рублей за час. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента.
Как указано в объявлении, минимальный заказ обойдется в 5 тыс. руб. и включает до пяти часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более десяти лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам с АЗС.
Корреспондент «Нового Калининграда» связался с автором объявления, чтобы узнать, пользуется ли услуга спросом. Продавец подтвердил, что обращения от клиентов уже поступают.
Дополнено: как позже сообщил представитель платформы, подобные объявления блокируются автоматически. Он добавил, что за 1 июля по Калининграду было заблокировано 3 таких объявления.
25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль. При этом губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, поставки продолжаются морским путем, а введенные ограничения призваны предотвратить дальнейший ажиотажный спрос. Однако предотвратить его не удалось: 27−28 июняна многих АЗС бензина уже не было, на остальных образовались очереди автомобилистов.
Очереди с пустыми баками: топливный кризис докатился до Калининграда.