Более 80 тысяч школьников Ставрополья посетили профориентационные занятия

Курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» в этом учебном году прошли более 80 тыс. школьников Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Мероприятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Образовательный курс реализуется с 2023 года в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее» и помогает обучающимся 6−11-х классов знакомиться с современным миром профессий, возможностями рынка труда и направлениями дальнейшего профессионального развития.
Особое внимание в курсе уделено региональному компоненту. Такой подход позволяет школьникам не только изучать общие тенденции рынка труда, но и понимать, какие профессии востребованы именно в регионе.
В течение учебного года в школах края прошли уроки на разные тематики. Одно из занятий было посвящено теме «Востребованные профессии в Ставропольском крае. Возможности образования и стратегии поступления». Урок был разработан совместно с региональным кадровым центром, а также при участии студентов организаций среднего профессионального и высшего образования. Они поделились со школьниками личными историями поступления, профессионального становления и практическими советами.
«В следующем учебном году школьников ждут восемь таких уроков. Они будут посвящены в том числе туризму, современным технологиям в аграрном секторе, инженерии, интернет- и телекоммуникационным технологиям, медицине, работе с искусственным интеллектом и другим перспективным направлениям региона. Кроме того, к участию в уроках мы часто привлекаем работодателей и представителей профессионального сообщества, чтобы школьники могли услышать о профессиях напрямую от специалистов отрасли», — отметила руководитель регионального центра опережающей профессиональной подготовки Анна Иволга.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.