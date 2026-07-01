Более 80 тысяч школьников Ставрополья посетили профориентационные занятия

«В следующем учебном году школьников ждут восемь таких уроков. Они будут посвящены в том числе туризму, современным технологиям в аграрном секторе, инженерии, интернет- и телекоммуникационным технологиям, медицине, работе с искусственным интеллектом и другим перспективным направлениям региона. Кроме того, к участию в уроках мы часто привлекаем работодателей и представителей профессионального сообщества, чтобы школьники могли услышать о профессиях напрямую от специалистов отрасли», — отметила руководитель регионального центра опережающей профессиональной подготовки Анна Иволга.