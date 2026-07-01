Калининградская выпускница, набравшая 200 баллов на ЕГЭ, побила свой рекорд ещё одной сотней

«В Калининградской области по всем естественно-научным предметам и профильной математике растёт количество участников ЕГЭ. При этом средние результаты выпускников с увеличением их количества также повышаются или остаются на прежнем уровне, что свидетельствует об осознанном выборе и тщательной подготовке ребят к этим экзаменам. Для нас это важный показатель, поскольку напрямую способствует развитию инновационного потенциала региона и укреплению технологического суверенитета страны», — заявила глава минобра Светлана Трусенёва.