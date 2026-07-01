В Зеленоградском районе мужчина разбил дверь ресторана ломом и украл 7 тыс. рублей

В полицию Зеленоградского района Калининградской области поступило сообщение о краже из ресторана в посёлке Куликово. По предварительным данным, ночью неизвестный с помощью лома разбил стеклянную дверь, проник в помещение и похитил из кассы 7 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам — недалеко от места преступления. К тому моменту мужчина…