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В Зеленоградском районе мужчина разбил дверь ресторана ломом и украл 7 тыс. рублей

В полицию Зеленоградского района Калининградской области поступило сообщение о краже из ресторана в посёлке Куликово. По предварительным данным, ночью неизвестный с помощью лома разбил стеклянную дверь, проник в помещение и похитил из кассы 7 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам — недалеко от места преступления. К тому моменту мужчина…

В полицию Зеленоградского района Калининградской области поступило сообщение о краже из ресторана в посёлке Куликово. По предварительным данным, ночью неизвестный с помощью лома разбил стеклянную дверь, проник в помещение и похитил из кассы 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам — недалеко от места преступления. К тому моменту мужчина уже успел проиграть похищенные деньги в казино.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.