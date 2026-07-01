Свыше 132 тысяч жителей Ульяновской области выбрали объекты благоустройства

«Благодаря вашей активности, друзья, в 2027 году комфортнее станут 14 парков, скверов и других общественных пространств в Ульяновске, Димитровграде, Барыше, Инзе, Вешкайме, Новоспасском, Николаевке, Большом Нагаткино, Старой Кулатке, Мулловке. Все объекты предварительно отобраны на муниципальном уровне с учетом предложений жителей. Благоустройство проведем по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, который инициировал Президент России. Например, в Ульяновске проголосовало более 88 тысяч горожан, которые выбрали дизайн-проекты благоустройства для пляжа “Центральный” — это будет второй этап обновления, сквера “Династия” и бульвара Пластова, включая территорию у Ленинского мемориала», — рассказал губернатор региона Алексей Русских.