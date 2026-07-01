Свыше 132 тысяч жителей Ульяновской области выбрали объекты благоустройства

Участниками Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стали более 132 тыс. жителей Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном агентстве стратегического консалтинга.
«Благодаря вашей активности, друзья, в 2027 году комфортнее станут 14 парков, скверов и других общественных пространств в Ульяновске, Димитровграде, Барыше, Инзе, Вешкайме, Новоспасском, Николаевке, Большом Нагаткино, Старой Кулатке, Мулловке. Все объекты предварительно отобраны на муниципальном уровне с учетом предложений жителей. Благоустройство проведем по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, который инициировал Президент России. Например, в Ульяновске проголосовало более 88 тысяч горожан, которые выбрали дизайн-проекты благоустройства для пляжа “Центральный” — это будет второй этап обновления, сквера “Династия” и бульвара Пластова, включая территорию у Ленинского мемориала», — рассказал губернатор региона Алексей Русских.
Также в Димитровграде в парке «Марков сад» планируют установить детскую площадку и уложить покрытие на тротуаре. В сквере по улице Алтайской обустроят тротуары, установят детские и спортивные площадки, лавки и урны, проведут озеленение. В Барыше жители проголосовали за продолжение благоустройства сквера «Энтузиастов», а в Инзе выбрали обновление детского сквера «Рябинка». Напомним, в этом году в Ульяновской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраивают объекты в шести муниципальных образованиях — Инзе, Барыше, Новоульяновске, Ульяновске, Димитровграде и Сенгилее.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.