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Александр Новак: внутренний рынок России обеспечен топливом

Вице-премьер Александр Новак заявил о полной обеспеченности внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Он признал возможные кратковременные логистические сбои, которые оперативно устраняются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. При этом он признал возможные кратковременные сбои, связанные с логистикой. Его заявление прозвучало в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

«В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», — заявил Новак. Вице-премьер добавил, что возникающие проблемы с доставкой топлива быстро решаются.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала ситуацию с топливом в России как «непростую», но подчеркнула, что правительство предпринимает все необходимые меры. Она также напомнила о совещании, которое президент Владимир Путин провел по вопросам обеспечения топливом агропромышленного комплекса.

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