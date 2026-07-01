Александр Новак: внутренний рынок России обеспечен топливом

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала ситуацию с топливом в России как «непростую», но подчеркнула, что правительство предпринимает все необходимые меры. Она также напомнила о совещании, которое президент Владимир Путин провел по вопросам обеспечения топливом агропромышленного комплекса.