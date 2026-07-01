Новый метод ранней диагностики рака внедрили в Нижегородской области

Специалисты Нижегородского областного клинического онкологического диспансера внедрили в практику новейшую методику диагностики рака предстательной железы — фьюжн-биопсию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Высокотехнологичное обследование, позволяющее совмещать изображения УЗИ и МРТ в режиме реального времени, прошли уже первые 15 пациентов.
Как рассказал руководитель стационара учреждения Глеб Хрыков, методика позволяет брать материал из микроопухолей размером всего 3−5 мм, которые не видны при обычном УЗИ. Мультимодальный аппарат используют и во время хирургических вмешательств: за месяц врачи провели 10 высокоточных операций, определяя границы новообразований прямо в брюшной полости.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что переоснащение клиник помогает эффективнее бороться с онкологией. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным диспансера, выявляемость патологии в регионе растет: если в 2024 году диагноз впервые поставили 1,5 тысячи жителей, то в 2025 году — уже более чем 1,6 тысячи нижегородцев.
Ранее сообщалось, что питерские врачи спасли нижегородку с гигантской миомой.