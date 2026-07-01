Новый метод ранней диагностики рака внедрили в Нижегородской области

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что переоснащение клиник помогает эффективнее бороться с онкологией. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным диспансера, выявляемость патологии в регионе растет: если в 2024 году диагноз впервые поставили 1,5 тысячи жителей, то в 2025 году — уже более чем 1,6 тысячи нижегородцев.