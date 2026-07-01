Лантратова отправила гумпомощь семьям участников СВО в Рязанскую область

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила более шести тонн продуктов питания семьям участников СВО и жителям Рязанской области, эвакуированным из зоны боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
Гуманитарная помощь была отправлена в Рязанскую область в среду, в День ветеранов боевых действий, от Дома прав человека в Москве. В состав груза вошло более шести тонн продуктов питания, в том числе консервы, соленья и маринады, овощные пасты и другие заготовки.
«Сегодня мы поздравляем всех тех наших героев, которые находятся на передовой, которые защищают нашу страну и приближают нашу скорейшую победу. И, конечно, сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. И именно в этот день мы вместе с уполномоченным по правам человека Рязанской области, вместе с нашими коллегами… отправляем гуманитарную помощь», — сказала Лантратова в ходе отправки груза.
Она отметила, что гуманитарную помощь получат семьи участников СВО, эвакуированные граждане, находящиеся в пунктах временного размещения региона, и жители, пострадавшие от атак БПЛА.
День ветеранов боевых действий отмечается в России ежегодно 1 июля.