Нижегородцам вернут ошибочно списанные деньги за бесплатные пересадки

В Нижнем Новгороде после обновления терминалов в общественном транспорте произошел технический сбой. Из-за этого при бесплатной пересадке по тарифу «Электронный кошелек» с транспортных карт пассажиров ошибочно списывалось по 10 копеек.
Как сообщили специалисты, сейчас проблема уже устраняется.
Ошибочно списанные средства начнут возвращать с 3 июля. Деньги поступят на баланс транспортных карт в виде отложенного пополнения.
Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Они продаются в 35 магазинах сети SPAR, 23 магазинах SMART, на железнодорожном вокзале Нижний Новгород и в кассах автовокзала «ТПУ Канавинский».