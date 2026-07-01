В Москву прибыли «Театральные поезда», завершившие культурный маршрут через 43 города России

В Москве завершился всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Два тематических состава, следовали по разным маршрутам из Владивостока и Севастополя, включая Красноярск. Они одновременно прибыли на Киевский вокзал после многонедельного путешествия по стране.
Поезда сделали остановки в 43 городах. Жители регионов смогли посетить спектакли, творческие встречи с артистами, мастер-классы и образовательные программы. Всего в проекте приняли участие свыше пяти тысяч представителей театрального сообщества. Каждый вагон был оформлен в соответствии с определенным театральным направлением. Пассажирам и гостям представили пространства, посвященные драматическому, музыкальному, балетному, детскому театру и театру кукол.
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, встречая участников проекта в Москве, отметил, что за почти 50 дней путешествия к инициативе присоединились известные актеры, режиссеры и музыканты, благодаря которым удалось провести десятки культурных мероприятий по всей стране.
По словам организаторов, в разных городах маршрут сопровождался памятными и праздничными событиями. В Екатеринбурге артисты прошли по центральным улицам вместе с оркестром, в Волгограде почтили память защитников Отечества у Мамаева кургана, а в Самаре, Ростове-на-Дону, Тынде и Чите театральные составы встречали тысячи зрителей. Особой популярностью пользовался вагон театра кукол, где за время поездки состоялось более сотни представлений, включая внеплановый спектакль для жителей одного из небольших поселков во время технической остановки.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. Его главной задачей стало знакомство жителей различных регионов с театральным искусством и развитие культурного обмена между российскими городами.