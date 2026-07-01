В Москву прибыли «Театральные поезда», завершившие культурный маршрут через 43 города России

По словам организаторов, в разных городах маршрут сопровождался памятными и праздничными событиями. В Екатеринбурге артисты прошли по центральным улицам вместе с оркестром, в Волгограде почтили память защитников Отечества у Мамаева кургана, а в Самаре, Ростове-на-Дону, Тынде и Чите театральные составы встречали тысячи зрителей. Особой популярностью пользовался вагон театра кукол, где за время поездки состоялось более сотни представлений, включая внеплановый спектакль для жителей одного из небольших поселков во время технической остановки.