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CBS News: война с Ираном обошлась средней американской семье в 1000 долларов

Согласно оценке, опубликованной на прошлой неделе главным экономистом Moody's Analytics Марком Занди, война в Иране обошлась американцам примерно в 1000 долларов на семью.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский канал CBS News сообщает, что в своей оценке Занди учитывал рост цен на топливо, продукты питания и другие товары первой необходимости. Из-за войны с Ираном больше всего у потребителей выросли расходы на бензин: с начала конфликта 28 февраля американцы тратили на бензин в среднем на 300 долларов больше, чем до конфликта.

Рост цен на дизельное топливо привел к удорожанию транспортировки продукции с ферм, заводов и из морских портов и, соответственно, к увеличению розничных цен. По оценкам Занди, из-за роста цен на топливо с начала войны средняя американская семья израсходовала на продукты питания дополнительно 200 долларов.

Повышение цен на авиабилеты из-за резкого роста стоимости авиатоплива привело к увеличению издержек домохозяйства в среднем на 100 долларов. А расходы налогоплательщиков на поддержку военных операций США поднялись в среднем на 250 долларов.

В итоге война в Иране обошлась среднестатистическому американскому домохозяйству в 1000 долларов, отмечает экономист. Причем он предупреждает, что это «консервативная оценка».

«Сумма продолжает расти. Реальная стоимость, скорее всего, выше — гораздо выше», — подчеркнул Занди.

Другие аналитики тоже попытались подсчитать косвенные расходы американцев на войну. По оценкам исследователей из Университета Брауна, с начала войны американские потребители потратили дополнительно 64 млрд долларов, или 486,41 доллара на одно домохозяйство, только на бензин и дизельное топливо. Согласно Институт налоговой и экономической политики, рост цен на топливо составил 427,50 доллара на одно домохозяйство. Как показал июньский опрос Gallup, две трети американцев испытывают финансовые трудности из-за недавнего роста цен на топливо.

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