CBS News: война с Ираном обошлась средней американской семье в 1000 долларов

Американский канал CBS News сообщает, что в своей оценке Занди учитывал рост цен на топливо, продукты питания и другие товары первой необходимости. Из-за войны с Ираном больше всего у потребителей выросли расходы на бензин: с начала конфликта 28 февраля американцы тратили на бензин в среднем на 300 долларов больше, чем до конфликта.