CBS News: война с Ираном обошлась средней американской семье в 1000 долларов

Американский канал CBS News сообщает, что в своей оценке Занди учитывал рост цен на топливо, продукты питания и другие товары первой необходимости. Из-за войны с Ираном больше всего у потребителей выросли расходы на бензин: с начала конфликта 28 февраля американцы тратили на бензин в среднем на 300 долларов больше, чем до конфликта.
Рост цен на дизельное топливо привел к удорожанию транспортировки продукции с ферм, заводов и из морских портов и, соответственно, к увеличению розничных цен. По оценкам Занди, из-за роста цен на топливо с начала войны средняя американская семья израсходовала на продукты питания дополнительно 200 долларов.
Повышение цен на авиабилеты из-за резкого роста стоимости авиатоплива привело к увеличению издержек домохозяйства в среднем на 100 долларов. А расходы налогоплательщиков на поддержку военных операций США поднялись в среднем на 250 долларов.
«Сумма продолжает расти. Реальная стоимость, скорее всего, выше — гораздо выше», — подчеркнул Занди.
Другие аналитики тоже попытались подсчитать косвенные расходы американцев на войну. По оценкам исследователей из Университета Брауна, с начала войны американские потребители потратили дополнительно 64 млрд долларов, или 486,41 доллара на одно домохозяйство, только на бензин и дизельное топливо. Согласно Институт налоговой и экономической политики, рост цен на топливо составил 427,50 доллара на одно домохозяйство. Как показал июньский опрос Gallup, две трети американцев испытывают финансовые трудности из-за недавнего роста цен на топливо.