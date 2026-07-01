«Это наш ангел-хранитель!»: мать выпавшего из окна ребёнка поблагодарила спасшую сына калининградку

«Это наш ангел-хранитель! Мы до конца дней будем ей признательны: сын жив благодаря Галине Фёдоровне, — говорит Виктория. — Надеюсь, мы будем ещё долго с ней общаться, сейчас поддерживаем её во всём, сегодня поедем к ней в больницу», — сообщила Виктория.