В Москве и Подмосковье ожидается жара до плюс 30 градусов

Жаркая погода установится в Москве и Московской области в первые дни июля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе местами достигнет плюс 30−31 градуса.
Ожидается, что период высоких температур продлится около двух суток. Затем, к концу рабочей недели, в регионе прогнозируется постепенное ослабление жары и возвращение температуры к более привычным для начала июля значениям.
В связи с повышением температуры в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до вечера 2 июля и связан с риском неблагоприятных последствий, вызванных жаркой погодой.
По прогнозу метеорологов, днем 1 июля воздух в столице прогреется до плюс 28−30 градусов, в Московской области — до плюс 25−30 градусов. В ночные часы температура составит около плюс 15 градусов, в центральной части Москвы — до плюс 17 градусов.
Столичные власти рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности в период жары. Водителям советуют проветривать салон автомобиля перед поездкой, по возможности оставлять машины в тени, а также не оставлять в них детей и домашних животных даже на непродолжительное время.
По данным синоптиков, нынешняя волна тепла станет второй с начала лета. При этом она окажется менее продолжительной, чем июньский период жаркой погоды, который сохранялся в Московском регионе почти неделю.