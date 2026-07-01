Исследование: За полгода стоимость «квадрата» в новостройках Калининграда выросла на 5,2%

За полгода в Калининграде подорожало жильё в новостройках. Стоимость квадратного метра увеличилась на 5,2%. Такие данные опубликовали на портале «Мир квартир».
Аналитики проанализировали первичный рынок 70 крупных городов, исключив объекты элитного сегмента. «Выяснилось, что динамика цен уступает прошлогодней. Однако столицы, также как и многие другие города Российской Федерации, продолжают дорожать», — говорится в публикации.
Калининград занял 21 место по подорожанию квадратного метра в новостройках. Средняя стоимость составляет 164 834 рубля. В плане роста цен наиболее отличились Нижний Тагил (+13,9%), Грозный (+11,5%) и Барнаул (+10,2%). Больше всего подешевели «квадраты» в новостройках Сочи (-6,9%), Уфы (-5,8%) и Кирова (-4,1%).
Средняя стоимость квартиры на первичном рынке жилья в Калининграде за полгода выросла на 4,4%. Такую недвижимость предлагают приобрести за 8,8 миллиона рублей. Больше всего стоимость объекта подорожала в Нижнем Тагиле (+16%), Грозном (+12,8%) и Улан-Удэ (+10,2%). Самые подешевевшие квартиры находятся в Тольятти (-6,2%), Сочи (-6,2%) и Краснодаре.
Ранее эксперт в сфере недвижимости, риелтор Олег Перевалов предположил, что цены на новостройки в 2026 году повышаться не будут. Исключением могут стать объекты в ликвидных местах.
При этом президент Гильдии риелторов Калининграда Константин Борсиев, напротив, считает, что в течение 2026 года спрос и стоимость жилья на первичном рынке в регионе будут расти. По его оценке, в первом квартале увеличение будет несущественным.