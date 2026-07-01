В Нижнем Новгороде медицинский форум собрал более 500 участников

Форум профилактической медицины Приволжского федерального округа «Практические аспекты диагностики, лечения и профилактики актуальных болезней» в Нижнем Новгороде объединил более 500 специалистов из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В форуме приняли участие эпидемиологи, инфекционисты, специалисты по профилактической медицине, инфекционному контролю и иммунопрофилактике. Площадка стала местом профессионального диалога, обмена практическим опытом и обсуждения современных подходов к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
«Сегодня вопросы эпидемиологической безопасности являются неотъемлемой частью системы качества медицинской помощи. Без эффективной работы специалистов-эпидемиологов невозможно обеспечить высокий уровень безопасности пациентов и медицинского персонала. Форум объединяет экспертов разных направлений, позволяя обсуждать самые актуальные научные и практические вопросы, обмениваться опытом и совместно искать решения, которые будут способствовать развитию здравоохранения и укреплению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — подчеркнула главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Людмила Башкатова.
Одним из ключевых мероприятий форума стал круглый стол главных внештатных специалистов-эпидемиологов Приволжского федерального округа. Участники обсудили вопросы организации эпидемиологического надзора и развития системы инфекционного контроля.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.