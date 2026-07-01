В бунтовавшей колонии ИК-19 под Волгоградом прокуратура вновь нашла нарушения

Позднее Суровикинский районный суд признал Сергея Четверткова, который работал дежурным помощником начальника ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, и его заместителя Романа Рябухина виновными по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность). Четверткову было назначено 5 лет 3 месяца в колонии общего режима, а Рябухину — 4 года 4 месяца в колонии общего режима. Вину они не признали.