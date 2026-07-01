В Ульяновской области число молодых предпринимателей достигло 8,6 тысячи

Около 8,6 тыс. представителей бизнеса в возрасте до 35 лет зарегистрировано в Ульяновской области по данным исследования Корпорации МСП, проведенного ко Дню молодежи, сообщили в правительстве региона. Росту числа молодых предпринимателей способствуют в том числе меры поддержки нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В целом по стране молодые предприниматели стали драйвером развития цифровых отраслей малого и среднего бизнеса. По данным Корпорации МСП, более половины всех субъектов МСП в цифровых сферах сегодня приходится именно на предпринимателей в возрасте до 35 лет. Наиболее высокая доля молодежи отмечается в деятельности компьютерных клубов (почти 70%), издании компьютерных игр (63%), интернет-рекламе и блогинге (62%), образовательных ИТ-курсах (61%), а также в производстве анимационных фильмов и онлайн-образовании (по 60%).
«За последний год число молодых предпринимателей Ульяновской области увеличилось более чем на 5%. Положительная динамика говорит о том, что молодежь все активнее выбирает предпринимательство как путь профессиональной реализации и смело реализует свои амбициозные планы. Наша задача — создать условия, при которых начинающие бизнесмены смогут уверенно запускать и масштабировать свои проекты», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.