В Ульяновской области число молодых предпринимателей достигло 8,6 тысячи

В целом по стране молодые предприниматели стали драйвером развития цифровых отраслей малого и среднего бизнеса. По данным Корпорации МСП, более половины всех субъектов МСП в цифровых сферах сегодня приходится именно на предпринимателей в возрасте до 35 лет. Наиболее высокая доля молодежи отмечается в деятельности компьютерных клубов (почти 70%), издании компьютерных игр (63%), интернет-рекламе и блогинге (62%), образовательных ИТ-курсах (61%), а также в производстве анимационных фильмов и онлайн-образовании (по 60%).