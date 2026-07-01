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Более 1,4 тыс. жителей Кушнаренковского района Башкирии проверили здоровье

По результатам скрининга впервые выявлено 1349 заболеваний.

Специалисты «Поезда здоровья» осмотрели 1415 жителей Кушнаренковского района Башкирии, сообщили в местной администрации. Выездная акция была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего проведено 4975 приемов. Прием жителей вели специалисты центральной районной больницы и привлеченные профильные службы, в том числе отоларинголог, дерматолог, гинеколог, невролог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, нарколог, психолог, педиатр, онколог и терапевт.

По результатам скрининга впервые выявлено 1349 заболеваний, 1392 фактора риска, требующих профилактического вмешательства и динамического наблюдения. Все впервые выявленные заболевания своевременно взяты на диспансерный учет.

«Работа “Поезда здоровья” — мобильного диагностического центра, который дает возможность жителям сельских населенных пунктов пройти квалифицированное медицинское обследование, подтверждает важность раннего выявления заболеваний и своевременного начала лечения. Кушнаренковская ЦРБ продолжает системную профилактическую работу в интересах здоровья населения», — отметил главный врач Кушнаренковской центральной районной больницы Ильдар Бакаев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.