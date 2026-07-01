Трое молодых специалистов получили новые дома по госпрограмме в Шахунье

Три одноэтажных дома площадью почти 79 квадратных метров каждый возвели в Семейном переулке. В каждом предусмотрены две спальни, просторная кухня-гостиная, автономное отопление, а также централизованные водоснабжение и водоотведение. Жильё передано сотрудникам агрохолдинга «Руслакто» по договорам найма. Если специалисты проработают на предприятии пять лет, они смогут выкупить дом за 10% кадастровой стоимости, а спустя десять лет — всего за 1%.