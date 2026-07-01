В поселке Кугеси в Чувашии открыли спортивную площадку

Современная спортивная площадка появилась в поселке городского типа Кугеси Чувашии в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект открыли в День Республики, который отмечается 24 июня, сообщили в администрации Чебоксарского муниципального округа.
В церемонии открытия приняли участие глава региона Олег Николаев, глава округа Владимир Михайлов, а также жители округа. На территории, общая площадь которой составляет более 2 тыс. кв. м, обустроили футбольное поле, беговые дорожки, удобные трибуны для зрителей, зону воркаута, уличные тренажеры для занятий в любое время года.
«Этот стадион — не просто спортивный объект. Это символ развития, заботы о здоровье нации и инвестиций в наше будущее. Теперь это площадка, где будут зажигаться новые звезды спорта, устанавливаться рекорды и рождаться великие победы. Здесь каждый житель сможет найти занятие по душе и укрепить свое здоровье», — отметил Владимир Михайлов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.