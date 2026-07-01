В поселке Кугеси в Чувашии открыли спортивную площадку

«Этот стадион — не просто спортивный объект. Это символ развития, заботы о здоровье нации и инвестиций в наше будущее. Теперь это площадка, где будут зажигаться новые звезды спорта, устанавливаться рекорды и рождаться великие победы. Здесь каждый житель сможет найти занятие по душе и укрепить свое здоровье», — отметил Владимир Михайлов.