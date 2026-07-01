В четырех районах Крыма запустили аварийный роуминг

«Для жителей Первомайского, Красноперекопского, Красногвардейского, Джанкойского районов и г. Армянск по поручению руководства республики запущен аварийный роуминг между операторами “К-телеком” и “Миранда-медиа”, — написал Куршутов в своем канале в МАКС.
По его словам, аварийный режим позволит абонентам оставаться на связи, совершать звонки и отправлять SMS даже при нестабильной работе основного оператора.
Куршутов пояснил, что сейчас операторы связи определяют вышки для максимального покрытия территорий мобильной связью, затем туда направляются бригады для установки генераторов.
«Важно понимать: в Крыму около 2,5 тысяч вышек, и обеспечить все генераторами технически невозможно», — отметил министр.
Он также сообщил, что временные отключения электроэнергии являются причиной перебоев со связью. Базовые станции оснащены аккумуляторными батареями, которые позволяют им работать автономно. Однако если отключение электричества превышает период работоспособности батарей, они разряжаются, и работа станции прекращается. В таких случаях службы оперативно задействуют генераторы. Как только подача энергии восстанавливается — станции автоматически возвращаются в штатный режим работы.
Куршутов подчеркнул, что вся инфраструктура связи в Республике Крым полностью исправна.
В среду, 1 июля, стало известно, что в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. Графики подачи света введены в пяти городах и 10 районах.
Также Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.