«Щелково Агрохим» запустило комплекс «Курсар» в Орловской области

По данным «Щелково Агрохим», «Курсар» — это высокотехнологичное предприятие полного цикла. Речь идет о производстве оригинальных семян до реализации готовой продукции высоких репродукций. Агропромышленный комплекс располагает земельным банком в 9,5 тыс. га. В текущем сезоне 30% (около 2,9 тыс. га) этих площадей отведено под специализированные семеноводческие участки, где применяются современные агротехнологии. На первом этапе работы в центре будет налажено семеноводство ключевых культур: