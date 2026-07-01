Больница Пятигорска получила новую рентген-систему

Новая интраоперационная рентген-система поступила в городскую клиническую больницу Пятигорска в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Медицинская техника уже апробирована в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Оборудование позволяет врачам детально визуализировать сосуды и структуры сердца во время операций. Среди преимуществ — минимальная лучевая нагрузка, изображения высокого разрешения и оптимальный обзор операционной площади.
«Дооснащение и переоснащение государственных медорганизаций — стратегически важный шаг для повышения качества медицинской помощи. За годы реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения обновилась материально-техническая база медицинских учреждений всех территорий края. С 2021 года только этот проект позволил приобрести более 1,2 тысячи единиц медтехники», — отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.