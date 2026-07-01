В Барнауле отремонтируют участок проспекта Ленина

Ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Димитрова до площади Октября стартовал в Барнауле в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Работы будут проводить преимущественно в ночное время и выходные дни, чтобы минимизировать транспортные задержки. Специалисты выполнят фрезерование старого асфальтового покрытия, частичную замену бордюров, уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Дополнительно будет проведено асфальтирование тротуаров.
Ремонт объекта обсудили на совещании под председательством заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина. По его итогам комитету по дорожному хозяйству и транспорту поручено обеспечить постоянный мониторинг дорожной ситуации, а также контролировать качество и сроки выполнения работ. Администрациям районов поручено проинформировать о предстоящих дорожных работах многоквартирные дома и предприятия торговли, расположенные в зоне ремонта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.