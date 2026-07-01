В Барнауле отремонтируют участок проспекта Ленина

Ремонт объекта обсудили на совещании под председательством заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина. По его итогам комитету по дорожному хозяйству и транспорту поручено обеспечить постоянный мониторинг дорожной ситуации, а также контролировать качество и сроки выполнения работ. Администрациям районов поручено проинформировать о предстоящих дорожных работах многоквартирные дома и предприятия торговли, расположенные в зоне ремонта.