В поселке Шиндалово Вологодской области смонтировали конструкцию медпункта

Монтаж новой модульной конструкции под Коврижинский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) завершили в поселке Шиндалово Кирилловского округа Вологодской области. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В настоящее время ФАП, обслуживающий 209 жителей, находится в приспособленном кирпичном здании. Медицинскую помощь населению оказывают медсестра и фельдшер по совместительству. С сентября этого года медпункт начнет работу в новых условиях.
Модульная конструкция уже установлена на подготовленный фундамент. К зданию полностью подведены системы водоснабжения и водоотведения. Переезд в новое помещение позволит создать более комфортные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи.
«Открытие нового ФАПа — это событие для жителей деревни Коврижново и ближайших населенных пунктов. Здесь не просто меняется старое здание на новое, а создается современная база для работы и, что самое главное, для заботы о здоровье людей», — отметили в региональном минздраве.
Напомним, в текущем году в округах области будет открыто 10 новых модульных ФАПов и 1 амбулатория. Это позволит значительно повысить доступность первичной медицинской помощи для жителей сельских территорий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.